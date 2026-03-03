Россияне раскупили билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву

SHOT: россияне раскупили почти все билеты на рейсы из Дубая в Москву

Российские туристы раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечается, продажи билетов открыли авиакомпании Flydubai и Emirates. При этом россияне уже забронировали практически все места на ближайшие самолеты. В офисах авиаперевозчиков и в аэропорту Дубая выстроились длинные очереди сотечественников, несмотря на то, что цена одного билета составляет порядка 90 тыс руб.

2 марта авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение об оплате проживания оказавшихся в Дубае россиян в гостиницах. Заместитель генерального директора компании Андрей Семенов при этом выразил надежду на поддержку местных властей. Он уточнил, что даже при самом оптимистичном сценарии, для вывоза всех россиян потребуется несколько дней.

Конфликт на Ближнем Востоке и закрытие воздушного пространства в ОАЭ привели к тому, что из страны не могут вылететь около 50 тысяч российских туристов. Многие из них столкнулись с трудностями: им приходится самостоятельно искать и оплачивать жилье, поскольку авиакомпании не оказывают поддержку в размещении. Кроме того, туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда новых гостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

