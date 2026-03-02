Мужчина оказался в списке разыскиваемых и был задержан, когда попросил убрать себя оттуда

В Польше мужчина позвонил в полицию, чтобы узнать, почему его разыскивают, и был задержан. Об этом сообщило Ласкское районное полицейское управление.
В понедельник, 23 февраля, диспетчер получил звонок от 43-летний жителя Лодзи, утверждавшего, что он нашел свое изображение в списке разыскиваемых в интернете. Мужчина подумал, что попал туда по ошибке, и решил разобраться.
Диспетчер уточнил, где собеседник находится, и попросил его подождать в указанном месте, а затем отправил туда патруль.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опознали и задержали звонившего. Проверка подтвердила, что он находится в розыске за кражу.
Мужчина был арестован и, согласно решению суда, проведет следующие 75 дней в тюрьме.
Ранее арестованный мужчина подал в суд на полицию из-за ошибки системы распознавания лиц.