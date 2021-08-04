Мужчина случайно застрелил приятеля на поминках кота

В подмосковном Щелково на похоронах кота один из участников траурной церемонии случайно застрелил хозяина животного, сообщает mk.ru.

Трагедии предшествовали посиделки с алкоголем по случаю смерти домашнего питомца. Выпроводив по завершению застолья владельца умершего животного, мужчина решил спрятать в подвал свой обрез охотничьего ружья. В момент, когда хозяин снова решил взять в руки оружие, в дом в нетрезвом состоянии вернулся владелец умершего кота и начал падать на своего приятеля. Тот отшатнулся, случайно нажал на спусковой крючок, после чего его приятель упал замертво.

В суде мужчина уверял, что обрез был на предохранителе. По мнению вдовы погибшего, выстрел был произведен намеренно. На фоне произошедшего мужчине напомнили, что в конце 90-х он обвинялся в совершении заказного убийства из огнестрельного оружия, но был оправдан.

Суд в итоге признал, что инцидент стал результатом убийства по неосторожности. Мужчину также признали виновным в незаконном хранении оружия. В общей сложности ему дали 2 года колонии-поселения и тут же освободили из-под стражи, так как этот срок он уже отсидел в СИЗО.

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