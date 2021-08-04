Глава ЕК: для одобрения «Спутника V» в ЕС не хватает данных

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не хватает данных о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для регистрации препарата в Европейском союзе, сообщает издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Вокруг «Спутника» стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы», — заявила фон дер Ляйен.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит процедуру регистрации в ЕМА с 4 марта 2021 года. Недавно посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что недопуск в ЕС привитых «Спутником V» россиян является неприемлемым.

Ранее власти Сан-Марино уточнили ситуацию с возможным признанием в ЕС «Спутника V».