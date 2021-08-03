Метеоспециалист объяснил редкую погодную аномалию в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны аномальные «сухие» и тихие грозы, наблюдавшиеся в Москве 2 августа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на метеоспециалиста.

По его словам, подобные явления очень редки для московского региона. Их причиной могут быть особенности скорости распространения звука и света.

«Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома — это называется «зарница». Дело в том, что скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10-20 секунд, а иногда и вообще не доходит», — подчеркнул Вильфанд.

Также метеоролог добавил, что свою роль могла сыграть высокая температура в столице.

В понедельник, 2 августа, в городе начался ливень с громом, молниями. В этом время порывы ветра достигали до 15м/c. Москвичи заметили сверкающие молнии, после которых не было характерного звука. При этом в грозу не шел дождь.

Ранее россиян предупредили о торнадо. Оно может наблюдаться в регионах Среднего Поволжья 3 августа.