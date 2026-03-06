Одно из месторождений в Иракском Курдистане остановило добычу нефти

В Ираке на месторождении Сарсанг остановили добычу нефти после атаки БПЛА

Работы по добыче нефти на месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане, которое эксплуатируется американской компанией HKN Energy, остановлены после атаки боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает издание Rudaw.

По словам советника по безопасности министерства нефти автономного региона Карвана Бабана, месторождение атаковали два беспилотника. В результате произошедшего был нанесен ущерб производственным мощностям.

Бабан добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

3 марта сообщалось, что экспорт нефти из Иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан приостановлен.

8 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее беспилотники атаковали базу США в Ираке.