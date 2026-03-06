Стало известно, за какими кредитами обращаются женщины

Чаще всего за кредитами обращаются женщины с именами Анастасия, Екатерина и Елена. Средняя запрошенная сумма кредита у женщин достигает почти 600 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании маркетплейса «Финуслуги» в преддверии 8 Марта, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В топ-10 имен наиболее активных заемщиц также вошли Анна, Юлия, Ольга, Татьяна, Наталья, Ирина и Мария. При этом кредитами чаще всего интересуются Елены, а займами — Анастасии.

Средний запрошенный лимит кредитной карты среди женщин составил 374,2 тыс. рублей, средняя запрошенная сумма кредита — 594,2 тыс. рублей, микрозайма — 25,4 тыс. рублей.

«Финуслуги» также составили портрет потенциальной заемщицы. Как правило, за заемными средствами обращаются женщины в возрасте 33 лет, при этом 38% из них не замужем, 37% состоят в браке, 13% разведены, 9% живут вместе с партнером, но официально не зарегистрировали брак.

Четверть женщин, интересующихся кредитами, имеют одно высшее образование (25%), еще 1,4% — два и более высших образования, 0,2% — докторскую степень. Самой молодой девушке, интересовавшейся кредитом, 18 лет, самой взрослой 89 лет.

В анализе данных была использована статистика поведения клиентов на маркетплейсе «Финуслуги». За анализ брались заявки, поданные за период с февраля 2025 по февраль 2026 года.

