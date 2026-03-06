Размер шрифта
Эмиратский миллиардер аль Хабтур написал Трампу письмо с вопросами об Иране

Миллиардер аль Хабтур из ОАЭ потребовал у Трампа объяснений из-за Ирана
Eugene Hoshiko/AP

Бизнесмен и миллиардер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к американскому президенту Дональду Трампу на фоне операции США и Израиля в Иране. Текст обращения предприниматель опубликовал в соцсети X.

Он поинтересовался у Трампа: «Кто дал ему полномочия втягивать регион в войну с Ираном?»

Также миллиардер уточнил, по какой причине президент США принял «это опасное решение», подумал ли он о сопутствующем ущербе, а также думал ли Трамп о том, что первыми от эскалации пострадают страны Ближнего Востока.

Аль Хабтур напомнил, что «Совет мира» Трампа финансируется в том числе за счет стран Персидского залива. Бизнесмен также задался вопросами: «Куда пошли эти деньги и финансируется ли война за счет мирных инициатив, которые угрожают региону?»

Бизнесмен добавил, что президент США пообещал избегать войн, но за его второй срок Вашингтон «провел военные операции минимум в семи странах».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что США запланировали на операцию в Иране как минимум 100 дней.

 
