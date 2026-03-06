Размер шрифта
К 8 Марта спрос на сладости вырастает почти в три раза

alex_gor/Shutterstock/FOTODOM

К 8 Марта поиск сладостей на заказ в городах-миллионниках увеличивается в три раза — такие данные зафиксированы за последние три года. Какие десерты занимают большую долю и сколько они стоят, показало исследование геосервиса 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Готовые торты (26%) и торты на заказ (21,5%) занимают значительную часть ассортимента кондитерских в городах-миллионниках. Кроме них также высока доля мест, где можно купить меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы и бенто-торты.

Фототорты пользуются большей популярностью на Урале и в Сибири. В Перми (12,9%), Омске (12,1%), Екатеринбурге (10,4%), Челябинске (8,6%), Новосибирске (8,2%) и в Уфе (7,7%) по занимаемой доле рынка они входят в топ-5.

В центральной части и на юге России в топ-5, наоборот, входят турецкие сладости. Самая высокая их доля в Самаре (20,9%), Казани (17,1%), Краснодаре (13,7%), Волгограде (12,9%), Санкт-Петербурге (8,1%). Причем в Самаре и Казани турецкие сладости по занимаемой доле рынка идут сразу после готовых тортов и тортов на заказ.

Жевательный мармелад, который в целом среди городов-миллионников занимает 6% рынка, входит в топ-3 в Волгограде (18,5%) и Воронеже (7,1%).

В Москве готовые торты занимают 23,3% рынка кондитерских, торты на заказ — 18,8%, меренговые рулеты — 9,2%, конфеты и шоколад ручной работы — 8,7%, турецкие сладости — 7%. В Санкт-Петербурге готовые торты можно купить в 28,8% кондитерских, заказать торт — в 26,9%, купить шоколад ручной работы в 9,8%, турецкие сладости в 8,1%, а выбрать бенто-торт — в 6% мест.

Чтобы сравнить цены на сладости, аналитики сравнили стоимость бенто-тортов (весом 300 грамм) в городах-миллионниках. Этот десерт стал популярным подарком к праздникам благодаря компактному размеру и оригинальному оформлению.

В среднем в России бенто-торт обойдется в 1740 рублей. Самые доступные бенто-торты можно найти в Волгограде (1250 руб.), Ростове-на-Дону (1290 руб.) и Омске (1300 руб.). Самые дорогие — в Санкт-Петербурге (2425 руб.), Москве (2278 руб.) и Новосибирске (2246 руб.).

Ранее врач предупредила о самых опасных цветах в букетах к 8 Марта.

 
