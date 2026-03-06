Россиянам посоветовали использовать несколько ИИ для работы

Россиянам стоит использовать несколько моделей искусственного интеллекта (ИИ) в работе. Это нужно в том числе потому, что у разных моделей могут быть технические сбои, и пока одна из них недоступна, вторая может помочь не выпасть из рабочего процесса, рассказал «Газете.Ru» гендиректор и основатель Nodul Александр Данилов.

«Первый сценарий использования нескольких ИИ — это повышение качества и производительности: разные модели действительно имеют разные сильные стороны, и можно осознанно выбирать, какую задачу отдать какой модели. Это про эффективность. Второй сценарий для нескольких ИИ — резервирование. Здесь логика принципиально другая: не «какая модель лучше справится», а «что происходит, когда модель недоступна». Сбои у крупных провайдеров — OpenAI, Anthropic, Google — случаются регулярно, и если бизнес-процесс завязан на единственную модель, он просто останавливается. Резервирование LLM — это не про производительность, это про непрерывность», — отметил Данилов.

По его словам, эффект здесь измеряется не в процентах роста KPI, а в часах простоя, которых удалось избежать. Для компаний, где ИИ уже встроен в операционные процессы — поддержку, документооборот, аналитику, — это становится вопросом операционной надежности, как резервный интернет-канал, подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось о сбоях в работе ChatGPT.