СМИ сообщили о трех сбитых американских беспилотниках у берегов Ирана

CBS: три американских дрона были поражены, предположительно, у берегов Ирана

Три американских дрона MQ-9 Reaper были поражены, предположительно, у берегов Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей Белого дома.

«Три американских беспилотника MQ-9 Reaper были сбиты. Неизвестно, где именно упали три дрона, но один из них попытался совершить аварийную посадку у побережья Ирана», — говорится в сообщении.

По информации собеседников издания, похожая ситуация с MQ-9 Reaper произошла несколько дней назад. В свою очередь американские чиновники утверждают, что тот дрон был ликвидирован в результате ошибки «дружественным огнем» со стороны ВС Катара.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-15, рухнувший в Ираке, сбили силы ПВО Ирана.