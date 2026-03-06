Стало известно, сколько певица Ани Лорак может заработать на концерте в Москве

Ани Лорак может заработать более 169 млн рублей на новом шоу в Москве

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) может заработать более 169 миллионов рублей на проданных билетах на ее новое шоу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что концерт запланирован на пятницу, 6 марта. Он должен состояться на площадке «Live Арена», которая вмещает 11 тысяч человек.

По данным агентства, почти все билеты на шоу были проданы. Цена на места в дальних секторах площадки составляла от 5,5 до 8 тысяч рублей, поближе — от 7,5 до 12 тысяч рублей. В партере место стоило от 20 до 35 тысяч рублей, на танцполе — 7 тысяч рублей. Чтобы попасть в лаунж, нужно было заплатить 18,5 тыс. рублей за билет.

«Если Лорак удастся собрать полный зал, выручка от продажи билетов составит более 169,5 миллиона рублей — без учета расходов на проведение концерта», — говорится в публикации.

В феврале Лорак поддержала идею запретить артистам использовать фонограмму.

Певица считает, что артисты должны исполнять свои песни самостоятельно на концертах. Артистка уточнила, что сама выступает вживую.

Ранее пропавшую Ани Лорак нашли в Дубае.