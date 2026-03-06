Президент ЦАР рассказал, как Россия помогла его стране избежать госпереворота

Президент Туадера: Россия помогла ЦАР предотвратить госпереворот в 2020 году

Российские инструкторы помогли силам обороны Центральноафриканской Республики (ЦАР) подавить мятежников и предотвратить государственный переворот. Об этом ТАСС сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в ходе визита в Москву.

По его словам, в 2020 году вооруженная группа CPC («Коалиция патриотов за перемены») совершила попытку мятежа, стремясь дестабилизировать страну и не позволить гражданам явиться на избирательные участки.

«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал политик.

Президент ЦАР отметил, что с того момента Россия оказывала африканскому государству необходимую поддержку в критические моменты.

В конце декабря глава РФ Владимир Путин заявил, что России удалось активизировать сотрудничество с Африкой на многих направлениях, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

