Силы ПВО Саудовской Аравии отразили атаку беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник к юго-востоку от Эр-Рияда. Об этом сообщило министерство обороны королевства в соцсети X.

«Беспилотник перехвачен и уничтожен в небе к востоку от провинции Эль-Хардж», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 марта посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате взрыва произошло возгорание, никто не пострадал.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили о том, что Иран повредил оборудование как минимум на семи базах США.