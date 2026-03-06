Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

Силы ПВО Саудовской Аравии отразили атаку беспилотника

МО Саудовской Аравии: силы ПВО уничтожили беспилотник к юго-востоку от Эр-Рияда
Amr Nabil/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник к юго-востоку от Эр-Рияда. Об этом сообщило министерство обороны королевства в соцсети X.

«Беспилотник перехвачен и уничтожен в небе к востоку от провинции Эль-Хардж», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 марта посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате взрыва произошло возгорание, никто не пострадал.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили о том, что Иран повредил оборудование как минимум на семи базах США.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!