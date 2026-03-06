Россиянам пообещали снижение цены сделок по покупке вторичных квартир

В апреле 2026 года цены на вторичные квартиры в России будут стагнировать, но реальные суммы сделок снизятся на 1,5–2%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его оценке, однокомнатная квартира в российских городах-миллионниках будет в среднем стоить 4,2–5,5 млн рублей, двухкомнатная — 6,5–8,5 млн рублей, трехкомнатная — 9,5–13 млн рублей.

По его прогнозу, в Москве однушка на вторичке будет в среднем стоить 12,8–15 млн рублей, двушка — 18,5–22 млн рублей, трешка — 26–32 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 8,2–9,8 млн рублей, 12,5–15,5 млн рублей и 17,5–23 млн рублей соответственно.

«В апреле 2026 года мы прогнозируем стагнацию номинальных цен на вторичное жилье при фактическом снижении цен реальных сделок на 1,5–2%. В то время как в объявлениях (маркетинговых ценах) цифры могут оставаться на уровне марта, реальные покупатели, выходящие на сделку с «живыми» деньгами или одобренной рыночной ипотекой, смогут диктовать свои условия. Апрель — это месяц, когда экспозиция лотов традиционно обновляется, и на рынок выходят те, кто хочет продать жилье до начала летнего сезона отпусков. Главная причина — ипотечный разрыв. На вторичном рынке нет массовых льготных программ, а рыночные ставки, даже с учетом начавшегося тренда на снижение ключевой ставки ЦБ (до уровня 13,5–14%), остаются заградительными для большинства. Ежемесячный платеж за «вторичку» по-прежнему в полтора-два раза выше, чем за аналогичную новостройку по льготной программе, что перетягивает весь спрос в сторону девелоперов», — отметил Трепольский.

По его словам, собственники вторичного жилья в апреле 2026 года будут находиться в стадии «принятия» — период, когда можно было удерживать цену месяцами, прошел. Сейчас на рынке остаются либо те, кому нужно продать «здесь и сейчас» (альтернативные сделки), либо те, кто готов ждать годами, подчеркнул финансист. В результате размер среднего дисконта в ходе переговоров достигнет 5–10% от цены лота, уточнил эксперт.

По его словам, в столице в апреле 2026 года наибольшее падение спроса ощутит жилой фонд 70–90-х годов: покупатели с ограниченным бюджетом все чаще выбирают современную «вторичку» (дома, сданные 3–5 лет назад) в Новой Москве или Подмосковье, где качество среды выше. В старых границах Москвы ликвидными останутся только квартиры в пешей доступности от метро, но и там продавцам придется идти на уступки, чтобы конкурировать с субсидированными программами застройщиков.

По мнению финансиста, в Санкт-Петербурге вторичный рынок столкнется с избытком предложения в «спальных» районах: инвесторы, заходившие в рынок на пике 2022–2023 годов, начинают фиксировать убытки и выходить из активов, чтобы переложить средства в депозиты, которые в апреле 2026 года все еще будут давать двузначную доходность. Это создаст дополнительное давление на цены в Мурино, Кудрово и на юге города, считает эксперт.

Он добавил, что в городах-миллионниках ситуация будет чуть более устойчивой: там, где объемы нового строительства невелики, вторичный рынок остается единственным способом улучшить жилищные условия. Цены в апреле здесь могут показать околонулевую динамику, а основным драйвером сделок станут «цепочки», где люди продают одну квартиру, чтобы сразу купить другую, минимизируя размер кредитного плеча, допустил Трепольский.

«Апрель 2026 года — идеальный момент для «охоты» за дисконтами, если у вас есть большая сумма наличных. Рынок вторички сейчас максимально лоялен к покупателю с деньгами. Если же вы планируете брать ипотеку, стоит подождать еще три-четыре месяца: прогнозы по ключевой ставке на второе полугодие 2026 года обещают более комфортные условия для рефинансирования или входа в сделку», — заключил финансист.

