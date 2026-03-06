Размер шрифта
Пентагон считает компанию Anthropic угрозой для цепочки поставок

Bloomberg: Пентагон назвал Anthropic угрозой для цепочки поставок
Andrew Harnik/AP

Пентагон уведомил компанию Anthropic, которая занимается созданием систем на основе искусственного интеллекта (ИИ), что считает ее угрозой для цепочки поставок. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что включение компании в список риска означает, что использование ее технологий создает уязвимости, которые могут нарушить или скомпрометировать военные операции и национальную безопасность США.

По данным источника агентства, несмотря на заявление Пентагона, ИИ-модель Claude от Anthropic по-прежнему активно используется американскими военными в операции против Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп приказал всем американским федеральным ведомствам, включая Пентагон, прекратить использование разработок компании Anthropic.

В феврале Пентагон уже заключил контракт с xAI Илона Маска на использование Grok. Кроме того, минобороны США потребовало от компании Anthropic, чью нейросеть Claude использовало при планировании операции в Венесуэле, предоставить военным неограниченный доступ, пригрозив в противном случае лишением контрактов и срывом цепочек поставок.

Компания Anthropic выступает против использования ИИ для войны или слежки за людьми. Министерство войны США не уведомило Anthropic о том, что их разработку привлекут к боевой работе. А когда об этом стало известно и руководство компании пришло с претензией, военные открыто потребовали выдать им доступ к «чистому» ИИ. Подробнее — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее российские ученые доказали, что нейросети мыслят как люди.

 
