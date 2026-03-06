США начали эвакуацию посольства в Кувейте

Власти США распорядились начать эвакуацию сотрудников посольства в Кувейте. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожить конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, американская дипмиссия уже подверглась нескольким атакам.

До этого в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что более 260 граждан России были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам, расположенным в странах Ближнего Востока.

Ранее у берегов Кувейта произошел взрыв возле танкера с нефтью.