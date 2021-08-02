Избившая слабослышащего таксиста из-за 24 рублей россиянка попала на видео

В городе Энгельс Саратовской области женщина избила слабослышащего водителя такси, потому что он повысил цену поездки в связи с большим количеством людей в автомобиле. Видео опубликовано в Telegram-канал «Двач».

На видеозаписи слышно, как россиянка кричит на водителя, который заявляет, что поездка будет стоить 180 рублей вместо заявленных 156. После этого женщина начала приказывать водителю начать поездку, отказываясь при этом доплачивать 24 рубля или выйти из машины.

В машине находились три взрослых и два ребенка, однако через некоторое время дети вышли из автомобиля, после чего гражданка начала бить таксиста кулаками и сумкой, а также таскать его за волосы.

На данный момент по поручению прокурора Саратовской области С. В. Филипенко была организована проверка этой видеозаписи. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Саратовской области.

«Предстоит установить участников конфликта и опросить их по обстоятельствам произошедшего, по ее результатам должностными лицами правоохранительного органа действиям пассажирки будет дана юридическая оценка на предмет наличия состава преступления либо административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе женщина во время поездки начала оскорблять водителя такси, а после этого попыталась избить его. После данного инцидента пассажирка выложила видео с извинениями за свой поступок.