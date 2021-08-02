В Москве в понедельник ожидается до +29°С и гроза

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 2 августа, будет до +29°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27...+29°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+19°С. Ожидается юго-западный, западный ветер 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 739 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о возвращении аномальной жары.