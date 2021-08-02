Собянин рассказал об отношении к электросамокатам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с РБК рассказал об отношении к электросамокатам на улицах столицы.

Он отметил, что горожане также травмируются от велосипедов и в результате ДТП на дорогах.

«В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность», — сказал Собянин.

По его словам, «электросамокаты, которые порой управляются безбашенной молодежью, вызывают дискомфорт». Однако, как указал градоначальник, такой же дискомфорт для автомобилистов доставляют мотоциклисты и велосипедисты.

Он подчеркнул, что это всегда конфликт, который необходимо регулировать.

«Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно», — заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти подготовили ряд мер, которые будут регулировать езду на электросамокатах.