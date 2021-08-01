Полицейские сбили 16-летнюю девушку в Иваново

Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Ивановской области.

«Первого августа полицейский-водитель ОБ ППСп УМВД России по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем «УАЗ 390995-04», у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку», — сообщили в УМВД.

Отмечается, что на место происшествия были вызваны инспекторы ГИБДД, медицинские работники и законные представители девушки, которой не понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что водитель служебного транспорта был трезв.

В его отношении составлен административный материал по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях России (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

По данному факту назначена служебная проверка.

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