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В пригороде Бодрума из-за лесных пожаров эвакуировали около 100 россиян

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@oguzhanbas.24/Instagram

Порядка 100 российских туристов были эвакуированы из пригорода турецкого города Бодрум из-за лесных пожаров. Сейчас они размещены в других отелях, сообщил РИА «Новости» представитель генконсульства РФ в Анталье.

«Около 15.00 (мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники», — рассказал дипломат.

По его словам, часть туристов вывезли в центр города на морском транспорте. «Среди покинувших квартал есть и российские граждане <...> Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», — рассказали в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что проживающих в трех пятизвездочных отелях в Бодруме стали эвакуировать на фоне нового лесного пожара, развернувшегося в регионе.

Лесные пожары начались в Турции в среду, 28 июля, недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, возгорания происходят из-за сильной жары в регионе. 29 июля пожары возникли в ряде других провинций, в том числе курортных Айдын и Муглу. В результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали свыше 400. Тушение огня продолжается, удалось локализовать 88 очагов из 98.

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