Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел пожар в общежитии медицинского университета, пострадали семь человек, сообщает РИА Новости.

«При пожаре пострадали семь человек. Пятерым из них оказана помощь на месте, они отпущены. Еще двое госпитализированы. Один — в состоянии легкой степени, второй — средней степени тяжести», — сообщили журналистам в ректорате вуза.

Уточняется, что пожар произошел в Общежитии №3 Приволжского исследовательского медицинского университета на Медицинской улице. По данным МЧС, 25 человек были спасены, более 60 эвакуированы.

К тушению были привлечены 43 специалиста и 15 единиц техники. Сейчас пожар ликвидирован.

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