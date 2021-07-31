Следователи начали проверку нападения собаки на детей в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку после нападения собаки на двух маленьких детей в деревне Филипповское Чеховского городского округа Подмосковья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.

«Тридцать первого июля 2021 года в правоохранительные органы <...> поступило сообщение о том, что двое детей пострадали в результате нападения собаки и были госпитализированы с множественными укушенными ранами», — сообщила представитель правоохранительных органов.

Сотрудники следственного отдела по Чехову сразу выехали на место происшествия. Согласно предварительным данным, мать с детьми подошла к частному дому, чтобы купить у хозяйки овощи. Сидящий на цепи ротвейлер сорвался и напал на четырехлетнюю девочку, а затем повалил коляску с 11-месячным мальчиком и стал кусать его за голову. Мать детей и хозяйка собаки пытались остановить животное, на крик прибежали прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.

Ранее стало известно, что у мальчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множество переломов, а также укусы собаки. В настоящий момент ребенок остается в реанимации. Девочку доставили в больницу, у нее диагностировали множественные укусы.