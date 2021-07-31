Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы страны зоной бедствия. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, «зонами бедствия, угрожающими жизни людей». Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери», — написал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что речь идет о городах Анталия, Мугла, Мерсин, Адана, Османие.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что от стихии пострадали 42 населенных пункта, 27 из них эвакуировано.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.

Ранее российская актриса Екатерина Жукова-Чумаченко, оказавшаяся в эпицентре пожаров в Турции недалеко от Мармариса, рассказала, как пожар подобрался к одной из гостиниц и как туристы вели себя во время эвакуации.