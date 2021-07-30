Ростуризм призвал туроператоров идти навстречу россиянам из-за пожаров в Турции

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала туроператоров идти навстречу туристам, если условия поездок будут меняться в связи с пожарами в Турции.

«Туристам, которые планируют поездки в Турцию, мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

По информации туроператоров и российского генконсульства в Анталии, ситуация с пожарами продолжает оставаться непростой, подчеркнула Догузова.

Ранее сообщалось, что МИД РФ не видит необходимости в эвакуации россиян из Турции на фоне пожаров. До этого дипломаты призвали российских граждан приготовиться к предполагаемой эвакуации из-за пожаров. Соотечественников попросили соблюдать внимательность, а также придерживаться рекомендаций местного правительства, если произойдет чрезвычайная ситуация.