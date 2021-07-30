В России выявлено 23 564 случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 23 564 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 23 270 случаев инфекции.

Отмечается, что у 8,5% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 794 человека, при этом вылечились 20 485 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 481), Санкт-Петербург (1 916), Московская область (1 453). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (19).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 242 066 случаев коронавируса. За весь период умер 157 771 человек, выздоровели 5 588 848 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили обязательное ношение перчаток, а вакцинация о коронавируса 80% сотрудников станет обязательной для работы ряда сфер в Петербурге.