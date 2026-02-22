Россиянам рассказали, как выбрать памятник, чтобы он не развалился через год

Эксперт Леньшин: не стоит заказывать памятники у слишком дешевых и дорогих компаний

Памятник устанавливается на десятилетия, поэтому ошибки на этапе выбора почти всегда оборачиваются дополнительными расходами и проблемами в эксплуатации. Алексей Леньшин, директор по производству в компании «Данила-Мастер», рассказал «Газете.Ru», почему важно не ошибиться с выбором.

Есть материалы надгробного камня, которые со временем заметно теряют в эстетике своего внешнего вида. Особенно — мрамор. Это довольно пористый камень, и через 10 лет и более он смотрится неряшливо. Чем плотнее материал, тем дольше он стоит. По словам Леньшина, один из лучших на рынке — это габбро-диабаз. Он более долговечен и сохраняет эстетику.

«Некоторые нечестные продавцы продают крашеный химическим способом черный гранит. Такие памятники отличаются и выделяются насыщенным и однородным черным цветом. Натуральный гранит — это природный материал. В нем всегда есть жизнь: вкрапления слюды, яркие пятна другого цвета, например темно-коричневого, полосы, контрастирующие с основным цветом. Чем чернее и однороднее камень, тем выше вероятность, что его покрасили. Через пару сезонов химия сойдет, и памятник станет блеклым и пятнистым», — объясняет эксперт.

Стоит учесть долговечность оформления. Гравированные портреты сохраняют свой вид дольше, чем портреты на керамограните. При том, что визуально портреты на керамограните выглядят для многих предпочтительнее, так как это почти что перенос фото близкого на заготовку. По словам Леньшина, разница по долговечности — в разы. Керамогранит — около 10 лет. Гравировка — от 20 лет.

Эксперт также отметил, что еще несколько лет назад было очень модно продавать портреты на стекле. Но гарантия здесь — не более года, поэтому свой выбор на таком оформлении лучше не останавливать.

При выборе памятника эксперт советует обратить внимание на качество изготовления стел. Полировка поверхности должна быть «зеркальной», давать четкое отражение. Если полировка мутная, это — брак. Также стоит оценить грани, скосы элементов стелы. Линии должны быть прямыми или плавными с равномерными изгибами.

«Крупные производители используют лекала для резки, чтобы геометрия совпадала миллиметр в миллиметр, и проверяют полировку блескомерами. Норма для плоской поверхности — 95,5 глосс (единиц блеска)», — поясняет Леньшин.

Одна из самых главных уловок для снижения цены — игра с толщиной стелы. Некоторые компании, конкурируя по цене, оформляют заказ на более тонкие стелы, например, 5 см вместо стандартных 8 см, не акцентируя на этом внимание.

При получении памятника эксперт советует обратить внимание на отсутствие царапин. Их можно разглядеть на поверхности, если вставать так, чтобы от поверхности полировки отражался свет. Если царапины есть — заказчик может требовать переполировку.

Даже самый дорогой гранит покосится, если сэкономить на установке. Главное правило: бетонная платформа должна быть шире могилы, перекрывая некопаный грунт минимум на 30 см с каждой стороны. Тогда памятник будет стоять годами. Даже если произойдет подмывание грунта, то стоящий на такой платформе монумент очень легко поправить либо самим, либо с помощью профессионалов.

Итоговая стоимость памятника всегда зависит от дизайна, объема работ и материалов. По словам эксперта, существуют проекты за 1–3 млн рублей и выше — их делают авторские студии с участием архитекторов, а монтаж выполняют спецтехникой.

Эксперт советует сравнивать несколько предложений: пройти 3-5 компаний и собрать сметы под один и тот же запрос. Небольшой разброс, например, 5–10%, — нормален.

Сильное отклонение от «средней по рынку» — повод разбираться. Если стоимость на 25–30% ниже средней, чаще всего есть скрытая причина: тоньше стела, «слабее» материал/цветность, упрощенная технология или это новичок, который демпингует ради заказов, объясняет эксперт.

«Я бы не рекомендовал заказывать надгробный памятник у самых дешевых и самых дорогих производителей без понимания, за какие именно характеристики вы платите и что получите в итоге», — резюмировал эксперт.

Ранее были названы самые популярные у россиян экопривычки.