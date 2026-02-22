Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Турецкий политолог выступил с призывом к БРИКС

Политолог Озхан: БРИКС следует в ближайшее время воплотить заявленные идеи
Владимир Песня/РИА Новости

БРИКС следует в ближайшее время создать инфраструктуру, альтернативную существующей. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью «Ленте.ру».

По словам политолога, БРИКС остро не хватает политического видения и собственной инфраструктуры. При этом без альтернативной экономической системы и собственной системы безопасности данная организация не сможет стать реальным центром силы, подчеркнул он.

«Если не сейчас, то когда БРИКС будет воплощать идеи, заявленные в самом начале? Необходимо создать инфраструктуру, альтернативную существующей экономической и торговой системе, используемой США в своих интересах», — отметил Озхан.

14 февраля заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС осознает риски давления со стороны США и будет создавать альтернативу всему, что Вашингтон может отключить «одним нажатием кнопки».

По его словам, все понимают, какие угрозы следуют за санкциями и тарифным давлением Соединенных Штатов. Но это не значит, что все готовы поддаваться этому давлению, подчеркнул дипломат.

Ранее в МИД России заявили, что БРИКС не станет военным союзом.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!