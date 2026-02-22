Турецкий политолог выступил с призывом к БРИКС

БРИКС следует в ближайшее время создать инфраструктуру, альтернативную существующей. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью «Ленте.ру».

По словам политолога, БРИКС остро не хватает политического видения и собственной инфраструктуры. При этом без альтернативной экономической системы и собственной системы безопасности данная организация не сможет стать реальным центром силы, подчеркнул он.

«Если не сейчас, то когда БРИКС будет воплощать идеи, заявленные в самом начале? Необходимо создать инфраструктуру, альтернативную существующей экономической и торговой системе, используемой США в своих интересах», — отметил Озхан.

14 февраля заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС осознает риски давления со стороны США и будет создавать альтернативу всему, что Вашингтон может отключить «одним нажатием кнопки».

По его словам, все понимают, какие угрозы следуют за санкциями и тарифным давлением Соединенных Штатов. Но это не значит, что все готовы поддаваться этому давлению, подчеркнул дипломат.

Ранее в МИД России заявили, что БРИКС не станет военным союзом.