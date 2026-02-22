Британец попал под 400-метровую лавину в Альпах в пятницу, 13-го

Британский лыжник Дэниел Мэтьюз чудом спасся после того, как во Французских Альпах его накрыла почти 400-метровая лавина, пишет The Metro.

Как сообщает газета, это произошло в пятницу, 13-го, когда 23-летний молодой человек катался на лыжах вне трассы на французском курорте. Друзья нашли его спустя шесть минут после схода лавины, а через девять он смог прийти в сознание и высунуть голову на поверхность.

Мэтьюз признал, что принял плохое решение, и назвал себя виновником случившегося. Свои ощущения в момент схода лавины он сравнил с нахождением внутри стиральной машины в течение 35 секунд.

«Пожалуйста, носите правильное оборудование, тренируйтесь, прислушивайтесь к матери-природе и будьте с людьми, которым вы доверяете!» — призвал британец других любителей лыжного спорта.

На этой неделе очевидцы запечатлели момент схода лавины на толпу лыжников в Итальянских Альпах. На фотографиях и видео, сделанных недалеко от курорта Курмайор, видно, как огромная масса снега спускается по крутому склону в сторону толпы лыжников. Поначалу они не обращают на нее никакого внимания, некоторые даже спускаются на лыжах навстречу лавине. Однако за мгновения до ее схода многие начинают отчаянно пытаться спастись.

Ранее лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры.