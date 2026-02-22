Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

«Аэропорт Саратова («Гагарин»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что граничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого план «Ковер» ввели в радиусе 100 км от города Воткинска в Удмуртии. Председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин написал в своем Telegram-канале о том, что в 17:20 (16:20 мск) на территории Удмуртии объявлена беспилотная опасность.

На этом фоне аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск.

21 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненные польской взрывчаткой, атаковали крупный промышленный центр Удмуртии — город Воткинск. В результате удара пострадали 11 человек. В связи с усилением мер безопасности в городе отменили празднование Масленицы. В Краснодаре обломки БПЛА рухнули неподалеку от гимназии и перебили газовую трубу, травмы получил один человек. Кроме того, дрон взорвался рядом с пассажирским автобусом. В Самарской области ВСУ атаковали производственные площадки. Что известно об атаках на Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!