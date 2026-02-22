В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

«Аэропорт Саратова («Гагарин»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что граничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого план «Ковер» ввели в радиусе 100 км от города Воткинска в Удмуртии. Председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин написал в своем Telegram-канале о том, что в 17:20 (16:20 мск) на территории Удмуртии объявлена беспилотная опасность.

На этом фоне аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск.

21 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненные польской взрывчаткой, атаковали крупный промышленный центр Удмуртии — город Воткинск. В результате удара пострадали 11 человек. В связи с усилением мер безопасности в городе отменили празднование Масленицы. В Краснодаре обломки БПЛА рухнули неподалеку от гимназии и перебили газовую трубу, травмы получил один человек. Кроме того, дрон взорвался рядом с пассажирским автобусом. В Самарской области ВСУ атаковали производственные площадки. Что известно об атаках на Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».