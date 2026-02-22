Размер шрифта
Писательница заявила, что русский язык превращает украинцев в «москалей»

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русский язык «пагубно» влияет на украинцев. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».

«Если ты начинаешь говорить по-москальски, то перестаешь быть украинцем, а становишься москалем», — сказала она.

Свое мнение она объяснила тем, что язык формирует восприятие войны и мира в общем.

Писательница не в первый раз делает подобные заявления. В январе Ницой потребовала от русскоязычного населения Украины «закрыть рты». Она призвала травить русскоязычное население Украины. По ее словам, это «антигосударственное действие», которое требует преследования и наказания.

До этого сообщалось, что украинские власти предлагают унифицировать украинский язык путем избавления от русизмов, а также развития украиноязычных СМИ и образования. Законопроект предполагает «очищение» украинского языка от иноязычных (прежде всего русскоязычных) слов и выражений, которые «в прошлом вытеснили украинские», сообщили авторы соответствующей инициативы.

Ранее в Одессе ввели штрафы за отказ школьников говорить на украинском языке.
 
