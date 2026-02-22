Размер шрифта
ВС России пробивают оборону ВСУ по трассе к Славянску

ВРВ: ВС России пробиваются сквозь оборону ВСУ по трассе к Славянску
РИА Новости

Армия России пробивается сквозь оборону врага по трассе к Славянску в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (ВРВ).

«На славянско-краматорском направлении в ДНР российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед, проламывая оборону», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после освобождения Приволья Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вдоль трассы на Славянск, выбив бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской сообщил, что российская группировка войск «Юг» наступает на широком фронте в направлении города Славянска.

15 февраля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что наиболее упорные бои в настоящее время идут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российских войск на славянском направлении.
 
