В Подмосковье при пожаре в частном доме сгорели бабушка и четверо внуков

В подмосковном селе Константиново произошел пожар, при котором погибли четверо детей, сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что возгорание в Воскресенском городском округе началось около 19:00 в частном доме. Оно привело к гибели двух двойняшек, которым было по три года, и двух двойняшек шести лет, а также бабушки детей. Мать с пятым ребенком успела выпрыгнуть из окна и находится в больнице.

В посте уточняется, что пожар потушили. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В конце января при пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске не выжили пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание.

Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении» и надышались угарным газом, но есть и версия о неисправности электрического оборудования. При этом одной имениннице удалось спастись. Жители Прокопьевска рассказали, что несколько лет назад эта сауна уже горела. После этого ее хотели закрыть, однако заведение все-таки продолжило работу.

