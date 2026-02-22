Размер шрифта
Солдат ВСУ рассказал, как сдался в плен вместе с семерыми сослуживцами

РИА Новости: военный ВС РФ взял в плен восемь солдат под Красноармейском
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Бойко рассказал РИА Новости, как российский военный в одиночку взял в плен восемь украинских солдат под Красноармейском в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам военного, их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать артиллерия. В результате один украинский военный погиб и еще несколько были ранены.

«Прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед. Позднее «спалился» дроном Андрей. И нас взял в плен один человек», — сказал ВСУ.

Другой сдавшийся в плен военный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ростислав Лемешенко рассказал, что во время штурма их позиции российский военнослужащий открыл предупредительный огонь в землю, ликвидировав при этом двух сослуживцев Лемешенко. Оставшиеся восемь украинских военнослужащих приняли решение сложить оружие.

До этого пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Мыхайлов рассказал о приказе командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), запрещающем брать в плен российских военных. По его словам, взятых в плен бойцов армии России после допроса, как правило, расстреливают.

Ранее военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ.
 
