На Украине ожидают удар со стороны России с применением сотен БПЛА

На Украине заявили об ожидании массированного удара со стороны России
Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские ресурсы ожидают массированный удар со стороны Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Украинские ресурсы «ожидают» сегодня ночью массированный удар с применением сотен БПЛА-камикадзе и ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в публикации.

До этого беспилотники ВСУ, начиненные польской взрывчаткой, атаковали крупный промышленный центр Удмуртиигород Воткинск. В результате удара пострадали 11 человек. В связи с усилением мер безопасности в городе отменили празднование Масленицы. В Краснодаре обломки БПЛА рухнули неподалеку от гимназии и перебили газовую трубу, травмы получил один человек. Кроме того, дрон взорвался рядом с пассажирским автобусом. В Самарской области ВСУ атаковали производственные площадки. Что известно об атаках на Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и пусковые установки ракет «Фламинго».
 
