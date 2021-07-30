Семь землетрясений произошли рядом с Курилами

Сейсмологи 30 июля зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) семь землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Специалисты уточнили, что местные жители не ощутили подземные толчки.

«Магнитуда семи землетрясений составила от 2,2 до 3,5. Глубина очагов - от 20 до 58 км. Все землетрясения зарегистрированы рядом с Малой Курильской грядой», — сообщили сейсмологи.

Угрозу цунами сейсмологи не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов американского штата Аляска.

Очаг расположился примерно в 57 милях к востоку-юго-востоку от Перривилла на глубине 29 миль (примерно 46,5 км). В течение часа в этом районе произошли еще два афтершока — подземные толчки магнитудой 6,2 и 5,6.

Это землетрясение стало самым мощным в Северной Америке с 1964 года.

Предупреждения о цунами, которое могло произойти на большей части побережья, были сняты спустя несколько часов. Однако рекомендации по соблюдению безопасности остаются в силе, поскольку в регионе замечены многочисленные подземные толчки.