В Техасе подростки украли кулон с тела мертвого мужчины и выложили видео в Snapchat

Подростки из Техаса обнаружили тело 25-летнего мужчины, украли его кулон и выложили видео с кражей в Snapchat. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, мужчина, покончивший жизнь самоубийством, был найден после того, как один из обнаруживших его молодых людей позвонил в службу 911. Подростки рассказали полиции, что шли на местную заправку, когда увидели тело.

Однако следователи узнали о распространенном в социальных сетях видео, на котором была запечатлена сцена до прибытия полиции. На кадрах они увидели 17-летнего парня, снимающего золотой кулон с груди мертвеца.

Правоохранители также опознали на видео 17-летнюю Бриттани Мартин, которая позже призналась, что они сделали это, потому что украшение «подходило к ее стилю».

Девушка вернула кулон, а полицейские передали его родственникам мужчины. Подросткам предъявлено обвинение в краже.

Ранее сообщалось, что убийца из Великобритании использовал красный лак для ногтей, чтобы написать слова «это был я» на теле своей девушки после того, как зарезал ее.