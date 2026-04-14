Германия поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста

Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине, передает «Страна.ua».

Он рассказал, что страны будут тесно сотрудничать в вопросах, касающихся украинцев, которые нашли убежище в Германии, «и облегчим им возвращение домой».

«Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране», — сказал Мерц.

В настоящее время Евросоюз готовит новые правила для украинских беженцев, делая ставку на трудоустройство, а не на социальную поддержку. Ожидается, что после 4 марта 2027 года автоматическое продление коллективной временной защиты для украинцев в ЕС прекратится.

Кроме того, в феврале Европейский парламент ужесточил условия рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан Украины, Молдавии и других стран. Жители этих государств будут обязаны доказать, что данное положение не может применяться к их случаям из-за опасений преследования или риска причинения серьезного вреда в случае возвращения на родину.

Ранее Брюссель перестал финансировать центр, помогавший украинским беженцам.

 
