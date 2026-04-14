Филиппины обратились к США по поводу российской нефти

Власти Филиппин попросили руководство США продлить санкционные послабления в отношении российской нефти. Об этом заявила глава Минэнерго страны Шарон Гарин, ее слова приводит сайт местного телеканала PTV Philippines.

Она уточнила, что в правительстве Филиппин ожидают положительного ответа от Вашингтона по этому вопросу. По ее словам, ослабление санкций необходимо для борьбы с топливным кризисом на фоне масштабных перебоев поставок сырья из стран Ближнего Востока.

«Мы хотели открыть окно в Россию, поскольку мы хотели больше вариантов», — сказала министр.

В качестве альтернативных поставщиков нефти Филиппины рассматривают Колумбию и Аргентину, добавила Гарин. Также она не исключила сотрудничества с Канадой и США по этому вопросу.

До этого нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии закупили у России около 60 млн баррелей нефти, воспользовавшись временным послаблением санкций. По данным Bloomberg, контракты были заключены на покупку эталонной марки нефти Brent с премией от $5 до $15 за баррель. Поставки будут осуществлены в апреле, отметили в агентстве. Источники уточнили, что объем апрельских закупок вдвое превышает показатели февраля.

Как сообщили собеседники Bloomberg, власти Индии ожидают, что послабления США будут действовать, пока сохраняются перебои в поставках нефти из Ормузского пролива. Одновременно с этим индийские НПЗ ищут другие источники, в том числе наращивают поставки нефти из Венесуэлы.

Ранее американский сенатор назвал странным и глупым решение Трампа снять санкции с нефти РФ.