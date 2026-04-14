Филиппины обратились к США по поводу российской нефти

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Власти Филиппин попросили США продлить послабления в отношении российской нефти
Hasan Jamali/AP

Власти Филиппин попросили руководство США продлить санкционные послабления в отношении российской нефти. Об этом заявила глава Минэнерго страны Шарон Гарин, ее слова приводит сайт местного телеканала PTV Philippines.

Она уточнила, что в правительстве Филиппин ожидают положительного ответа от Вашингтона по этому вопросу. По ее словам, ослабление санкций необходимо для борьбы с топливным кризисом на фоне масштабных перебоев поставок сырья из стран Ближнего Востока.

«Мы хотели открыть окно в Россию, поскольку мы хотели больше вариантов», — сказала министр.

В качестве альтернативных поставщиков нефти Филиппины рассматривают Колумбию и Аргентину, добавила Гарин. Также она не исключила сотрудничества с Канадой и США по этому вопросу.

До этого нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии закупили у России около 60 млн баррелей нефти, воспользовавшись временным послаблением санкций. По данным Bloomberg, контракты были заключены на покупку эталонной марки нефти Brent с премией от $5 до $15 за баррель. Поставки будут осуществлены в апреле, отметили в агентстве. Источники уточнили, что объем апрельских закупок вдвое превышает показатели февраля.

Как сообщили собеседники Bloomberg, власти Индии ожидают, что послабления США будут действовать, пока сохраняются перебои в поставках нефти из Ормузского пролива. Одновременно с этим индийские НПЗ ищут другие источники, в том числе наращивают поставки нефти из Венесуэлы.

Ранее американский сенатор назвал странным и глупым решение Трампа снять санкции с нефти РФ.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
