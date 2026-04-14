Американский сенатор назвал одну из «самых странных и глупых ошибок» Трампа

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь назвал решение временно снять санкции с российской нефти одной из самых странных и глупых ошибок, допущенных президентом США Дональдом Трампом. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Предоставление [президенту России Владимиру] Путину огромной прибыли в виде отмены нефтяных санкций на 30 дней было одной из самых странных и глупых ошибок, допущенных Трампом», — написал Блюменталь.

По его словам, президент США будто бы «вознаградил» российского коллегу за то, что тот якобы «позволил наносить более точные удары по нашим войскам, предоставив Ирану ценную разведывательную информацию».

В марте США временно вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля. В Вашингтоне объясняли решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

