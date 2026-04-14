Выпуск внедорожников Tank стартует на заводе «Автотор» в Калининграде

Выпуск внедорожников Tank будет налажен в России в 2026 году. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе.

«В этом году, согласно нашему производственному графику, мы запускаем контрактное производство автомобилей бренда Tank на заводе «Автотор» в Калининграде. Это позволит нашим моделям быть более конкурентоспособными на российском рынке и занять более значительную долю», — сказал глава российского представительства Great Wall Motor.

По словам Чжана Цзюньсюе, с «Автотором», который выступает в качестве технологического партнера, заключено соглашение на производство в Калининграде рамного внедорожника Tank 300. Автомобили из первых партий будут собираться крупноузловым методом, с середины лета планируется запуск мелкоузловой сборки этих внедорожников, уточнил президент президент «Грейт Волл Мотор Рус».

Ранее стало известно, что на заводе Haval в Тульской области будет открыт второй штамповочный цех.