Пьяный работник российской психбольницы забил пациента и получил 12 лет колонии

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Хабаровске вынесли приговор 63-летнему экс-сотруднику психбольницы, который забил пациента. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в январе 2022 года в одном из медицинских учреждений города с интенсивным наблюдением, где подсудимый работал. Он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и избил одного из пациентов больницы по голове, туловищу и конечностям. В результате пострадавший не выжил.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Они вынесли обвинительный вердикт. Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пьяный магнитогорец избил жену и врачей скорой помощи.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
