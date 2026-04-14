В Калуге обрушилась стена дома, признанного объектом культурного наследия

Частичное обрушение жилого дома произошло в Калуге. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Калуга».

В публикации уточняется, что на улице Воскресенской рухнула стена старинного дома. Повреждения получили две квартиры.

По данным авторов материала, жильцы дома на протяжении нескольких лет обращались в различные инстанции с жалобами на состояние здания. Люди начали писать в администрацию города, управляющую компанию (УК) и местное управление по охране объектов культурного наследия еще в 2014 году.

«Началось все с неправильного монтажа кровли при облагораживании дома к Олимпиаде 2014 года. С того момента сменилось много УК. Ремонт не делали, ссылаясь на то, что у жильцов нет средств на счету, чтобы покрыть ремонт. В доме происходят регулярные протечки», — рассказали калужане.

В тексте подчеркивается, что в основном в поврежденном доме живут люди пенсионного возраста. Они не могут самостоятельно привести здание в порядок, в том числе из-за его статуса объекта культурного наследия.

Сейчас дом находится в управлении УК «Жилищная система».

Ранее в Махачкале из-за подтопления обрушился многоквартирный дом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!