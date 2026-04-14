В Катаре назвали необходимым продлить перемирие между США и Ираном

vchal/Shutterstock/FOTODOM

США и Ирану необходимо рассмотреть возможность продления перемирия. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Перемирие между Ираном и США должно продолжаться, и сейчас основное внимание уделяется его укреплению», — сказал аль-Ансари.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. СМИ сообщали, что Белый дом получил от Тегерана план урегулирования конфликта, включающий 10 пунктов. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

Однако 12 апреля в США заявили, что намерены начать блокаду Ормузского пролива, ссылаясь на срыв ключевых договоренностей с Ираном.

13 апреля в 17.00 США начали блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов» в Ормузском проливе. Речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые между собой соединяет Ормузский пролив.

Ранее СМИ сообщили о проходе танкера КНР через заблокированный Ормузский пролив.

 
