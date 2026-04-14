Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

Звезда «Папиных дочек» о своей помолвке: «Это фейк, но спасибо»

m1r0slava_karpovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мирослава Карпович опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выходит замуж.

Карпович анонсировала афишу своих спектаклей. В комментариях поклонница поздравила артистку с будущей свадьбой. Она пожелала актрисе быть счастливой и любимой. Знаменитость призналась фанатке, что не помолвлена.

«Это фейк, но спасибо», — заявила актриса.

13 апреля издание «СтарХит» утверждало, что Мирослава Карпович намекнула на помолвку с возлюбленным и коллегой Евгения Банифатова.

По информации журналистов, торжество, скорее всего, состоится в мае. Издание отмечает, что влюбленные собираются отправиться в свадебное путешествие в июне. Отмечается, что подготовка к церемонии идет в спешке, так как у Мирославы Карпович практически нет времени из-за работы.

Мирослава Карпович известна по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Она также приняла участие в проектах «Кощей. Начало», «Сказочный патруль», «Тариф Новогодний», «Друг на продажу», «Воровка».

Ранее Прохор Шаляпин согласился провести свадьбу Клавы Коки и Масленникова бесплатно.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!