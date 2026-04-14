Звезда «Папиных дочек» о своей помолвке: «Это фейк, но спасибо»

Актриса Мирослава Карпович опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выходит замуж.

Карпович анонсировала афишу своих спектаклей. В комментариях поклонница поздравила артистку с будущей свадьбой. Она пожелала актрисе быть счастливой и любимой. Знаменитость призналась фанатке, что не помолвлена.

«Это фейк, но спасибо», — заявила актриса.

13 апреля издание «СтарХит» утверждало, что Мирослава Карпович намекнула на помолвку с возлюбленным и коллегой Евгения Банифатова.

По информации журналистов, торжество, скорее всего, состоится в мае. Издание отмечает, что влюбленные собираются отправиться в свадебное путешествие в июне. Отмечается, что подготовка к церемонии идет в спешке, так как у Мирославы Карпович практически нет времени из-за работы.

Мирослава Карпович известна по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Она также приняла участие в проектах «Кощей. Начало», «Сказочный патруль», «Тариф Новогодний», «Друг на продажу», «Воровка».

