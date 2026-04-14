Раскрыты детали падения Kia с москвичами в реку

В Москве в момент падения Kia с людьми в реку за рулем была женщина

В Москве женщина была за рулем иномарки, упавшей с моста в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Женщина находилась за рулем внедорожника, который вчера вылетел с Горбатого моста в Кусковском лесопарке и упал в речку. Всего в автомобиле находились 5 человек, все они получили травмы», – говорится в публикации.

По данным канала, водительница отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, которую взяла на контроль прокуратура Москвы.

Инцидент произошел вечером 14 апреля. На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли спасатели, которые пытаются оказать первую помощь пострадавшим. На записи также заметно, что одному из медиков пришлось забраться на крышу иномарки. В результате произошедшего Kia получала повреждения: у транспорта смят кузов, разбит бампер, а детали отлетели в сторону.

