Румынскую пенсионерку осудили за крупнейшую кражу бриллиантов в Британии

В Великобритании пенсионерка украла драгоценных камней на сумму £4,2 млн ($5,8 млн) --прямо из-под носа сотрудников лондонского общества ювелиров «Boodles», сообщает Daily Mail.

По данным издания, 60-летняя румынка Лулу Лакатос представилась геммологом по имени Анна, чтобы организовать осмотр семи усыпанных бриллиантами колец с боссом «Boodles» Николасом Уэйнрайтом — якобы для того, чтобы оценить их «для богатых российских клиентов».

На встрече с ювелиром женщина быстро положила мешочек с драгоценностями себе в сумку. Это произошло на глазах у другого сотрудника, что позже подтвердили камеры видеонаблюдения.

Когда кражу заметил один из экспертов, женщина достала из сумки мешочек, идентичный украденному — только внутри была галька. Ссылаясь на плохой английский, она извинилась за недоразумение и вышла из магазина. За дверью ее ждали четверо сообщников — международная банда мошенников бежала из Великобритании во Францию ​​менее чем за три часа.

Когда на следующий день мешочек, лежавший в сейфе «Boodles», открыли, внутри было семь маленьких садовых камней, а настоящие бриллианты так и не были обнаружены.

После поимки Лакатос заявила, что Анна была ее младшей сестрой — ее паспорт использовался преступницей, а сама женщина погибла в автокатастрофе в октябре 2019 года.

«Это был заговор высочайшей изощренности. Считается, что это самое серьезное преступление такого рода воровства, когда-либо совершавшееся в этой стране», — заявил прокурор Оливер Мосли.

В итоге суд приговорил женщину к пяти с половиной годам тюремного заключения.

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