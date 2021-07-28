Попова в эфире общества «Знание» рассказала о низкой заболеваемости COVID-19 среди привитых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире общества «Знание» рассказала о низкой заболеваемости COVID-19 среди привитых.

«Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация — инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», — отметила Попова.

Среди привитых после полного цикла вакцинации, по данным главы Роспотребнадзора, всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации. Попова отметила, что благодаря хорошей работе российской медицины Россия не так сильно пострадала от коронавируса.

«Главная наша победа — в системе управления, мы это умеем. В самые пики заболеваемости у нас суточная заболеваемость была меньше, чем в ряде стран Европы. Россия стабильно входит в пятерку стран-лидеров по охвату тестирования — мы постоянно видим, что происходит в популяции, стараемся максимально быстро выявить всех, кто болеет и своевременно оказать медицинскую помощь», — заявила Попова.

В заключение Анна Попова призвала молодых зрителей доносить достоверную информацию о вакцинации до своих сверстников о коронавирусе.

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