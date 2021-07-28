Убийство полицейского в Химках попало на видео

Нападение на сотрудника правоохранительных органов в подмосковных Химках зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как полицейский падает на асфальт после сильного удара. Через несколько секунд к нему подбегают люди и пытаются поставить его на ноги.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 27 июля. Старший лейтенант, служивший в Левобережном отделе полиции Химок, пошел в кафе с женой и друзьями.

Неизвестно, что происходило внутри кафе, но на выходе к посетителям подошел хозяин заведения. Ресторатор и полицейский разговаривали на повышенных тонах, и в пылу спора бизнесмен ударил старшего лейтенанта. Сотрудник полиции упал и сильно ударился головой.

После ЧП было возбуждено уголовное дело. Нападавшего уже задержали, им оказался 31-летний житель Химок.

По информации РЕН ТВ, в ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы подозреваемого.